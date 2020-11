Aulas de ginásio com máximo de três pessoas

Por serem considerados um local potenciador de contaminação, uma vez que os utilizadores partilham equipamentos e máquinas de treino, os ginásios da Madeira também são obrigados a cumprir novas regras.

O Governo Regional determinou que a lotação dos ginásios será reduzida para metade a partir da próxima sexta-feira, além da obrigatoriedade da medição de temperatura dos praticantes à entrada destes espaços e da disponibilização de álcool gel para uso dos clientes.

As aulas de grupo nos espaços interiores voltam a ser proíbidas, a menos que sejam limitadas a três pessoas no máximo, incluindo o preparador físico.

As competições regionais estão suspensas durante 30 dias, para todas as modalidades, bem como das equipas atletas que participam nas competições nacionais não profissionais. Os treino serão permitidos, desde que asseguradas todas as medidas sanitárias e de segurança determinada pela Direcção Regional de Saúde.

Será reforçada também a fiscalização à saída das escolas para evitar os ajuntamentos com mais de cinco pessoas, por parte dos alunos, bem como uso obrigatório de máscara dos jovens (à excepção de crianças até seis anos).