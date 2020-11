Novo caso no SESARAM leva ao isolamento de seis bombeiros

Um funcionário do Serviço Regional de Saúde, operacional da manutenção, testou positivo para Covid-19, levando a que alguns operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses tivessem de ficar em isolamento profilático.

Esta situação só se coloca porque o infectado sofreu um acidente de mota no dia de ontem, que o levou às urgências. As mazelas recomendavam o seu internamento, pelo que teve de ser submetido ao teste de diagnóstico à Covid-19, como determinam os procedimentos em vigor no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ainda antes de saber o resultado do teste, o sinistrado pediu que lhe fosse dada alta, à sua responsabilidade. Ao saber-se que estava positivo, no dia de hoje, o mesmo foi contactado pelas autoridades de saúde, de modo a manter-se em casa, em isolamento.

Em isolamento preventivo mantêm-se, também, no quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, os seis operacionais que estavam de serviço e que contactaram com o referido cidadão aquando do acidente e do seu transporte para o hospital.

O 2.º Comandante daquela corporação, Rui Jesus, referiu, ao DIÁRIO, que ainda não receberam qualquer informação oficial das autoridades de saúde, pelo que os seis bombeiros aguardam indicações na sala de isolamento do quartel. Só depois do contacto pelas autoridades de saúde serão equacionadas novas medidas.