Mais de 30 milhões de euros para a promoção habitacional

Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, apresenta neste momento as linhas do Orçamento Regional para 2021, um documento que, ao nível da habitação, dá prioridade à promoção habitacional com integração social, dando continuidade a iniciativas já lançadas e à prossecução do programa de investimentos em curso.

Em particular, será desenvolvido o Programa de apoio à aquisição e arrendamento de habitação (1,0 milhões de euros orçamentados), assim como o parque habitacional público e os seus moradores beneficiarão de investimentos na ordem dos 26,8 milhões de euros em 2021, aos quais acrescem ainda outros 3,4 milhões de euros para promoção da respetiva eficiência energética e poupanças derivadas.