Varino conclui obra de 20 milhões de euros

A Varino acaba de apresentar em Lisboa, o Edifício 'Varino 02, um investimento no valor de 20 milhões de euros que conta com um espaço comercial, 30 apartamentos acima do solo em tipologias T1, T2, T3 e T4, distribuídos em 10 pisos de um edifício com certificação energética classe A, e 4 pisos de estacionamento abaixo do solo.

O edifício situado na Avenida da República, n.º 81, junto ao Campo Pequeno, foi reabilitado à excepção da sua estrutura de construção original. É caracterizado pela sua fachada com curvatura ondulada, acentuada por perfis metálicos tubulares, formando losangos que acompanham a totalidade da fachada principal, como se de uma rede perfurada se tratasse para que se consiga através dela deslumbrar a vista para o Campo Pequeno. Da mesma forma que, quem chega à mítica praça do Campo Pequeno se vislumbra com um edifício de arquitetura arrojada, em tons contrastantes, que se destaca pela sua audácia e qualidade os materiais.

Com esta obra, a Varino atinge os 55 milhões de euros de investimento no continente, e ainda 200 milhões na Madeira. Por aqui não fica, já que pretende continuar a reforçar a sua posição, tendo hoje anunciado o início da construção de mais um edifício, o “Varino 03”, que envolverá um investimento de 20 milhões de euros.

Encontra-se também já em fase de estudo, na capital portuguesa, o “Varino 04”, com um investimento aproximado de 29 milhões de euros.

Foi em 2016 que Avelino Farinha e Custódio Correia, representantes do GRUPO AFA e GRUPO SOCICORREIA, respectivamente, criaram a sociedade Varino direcionada para a construção e promoção de edifícios "com uma arquitectura jovem e moderna que se enquadram nas grandes cidades".

'Varino' reforça investimento em Lisboa Empresa dos grupos Socicorreia e AFA apresenta nova obra na capital 28 Julho 2020 - 12:39

A empresa tem um investimento aproximado de 200 milhões de euros na Madeira a erguer no terreno junto ao Fórum, cujo empreendimento será edificado nos próximos 5 anos e conta com uma das maiores zonas verdes da zona habitacional do Funchal.