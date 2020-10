Mafia italiana lava dinheiro de fundos comunitários na Madeira

Na revista de imprensa nacional desta sexta-feira, o destaque vai para um dos títulos de primeira página do Jornal de Notícias. 'Máfia italiana lava dinheiro de fundos comunitários na Madeira' é o tema de justiça que figura na edição impressa deste matutino.

Segundo o JN, duas empresas registadas na Região venderam máquinas agrícolas utilizadas em burla com fundos da União Europeia. A 'Società Foggiana', uma das mais violentas máfias italianas, usou duas empresas com sede na Madeira para 'lavar' mais de 16 milhões de euros. Este montante foi conseguido através de um esquema que permitiu burlar a União Europeia, com base em fundos comunitários de apoio ao desenvolvimento rural.

Em Portugal, a investigação esteve a cargo da Inspecção-Geral de Finanças, mas foram as autoridades italianas que, esta semana, detiveram 48 pessoas ligadas à máfia radicada na cidade de Foggia.

Algumas são peças importantes da organização criminosa, mas entre os detidos encontram-se também advogados, agricultores, um ex-presidente de Câmara e funcionários de instituições públicas responsáveis pela fiscalização dos projectos financiados por dinheiro europeu.

Sobre eles recaem crimes como associação criminosa do tipo mafioso, branqueamento de capitais, fraude, mas ainda extorsão, rapto e posse ilegal de armas de fogo e explosivos.

Outros temas em destaque na imprensa nacional

