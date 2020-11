As previsões de mau tempo apontadas para a Madeira levaram o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) a encerrar o Montado do Pereiro, na freguesia da Camacha, esta terça-feira, à semelhança do que já tinha acontecido na semana passada. O espaço deverá permanecer encerrado até que as condições atmosféricas melhorem.

Este Parque Florestal insere-se no Perímetro Florestal do Poiso costuma ser procurado pela população para actividades na natureza. Ao nível de infraestruturas, o espaço conta com várias zonas apropriadas para a realização de merendas, lareiras, um parque de campismo, campos de futebol e um campo de mini golfe.