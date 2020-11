Passeio marítimo da Formosa foi encerrado

O passeio marítimo Formosa-Socorridos foi encerrado esta manhã por precaução, devido ao mau tempo previsto para o Arquipélago da Madeira.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram no local a vedar o acesso ao calhau no sector Nascente da Formosa, enquanto o fecho do passeio público marítimo foi vedado pela Frente MarFunchal.