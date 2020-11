Saída de estrada põe fim a viagem na serra

Uma viatura ligeira saiu de estrada por volta das 2 horas da madrugada e colocou fim à viagem de um jovem casal. O despiste aconteceu na Estrada das Carreiras, antes da entrada para o Montado do Pereiro, tendo o condutor perdido o controle do carro. As condições meteorológicas poderão ter contribuído para este desfecho.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram chamados ao local. Quando chegaram, os dois ocupantes, o rapaz de 29 anos de idade e a rapariga de 22, já se encontravam fora da viatura e sem grandes ferimentos aparentes. Apenas ela queixava-se de dores num dedo. Ainda assim, por precaução, as duas vítimas do acidente foram transportadas para o Serviço de Urgências para observação.