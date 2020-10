Exercício militar ‘Golfinho 20’ termina amanhã no Montado do Pereiro

Está a decorrer, desde 26 de Outubro, o exercício militar ‘Golfinho 20’ que pretende testar os planos de apoio a acções de protecção civil em vigor, nomeadamente o Plano Auxílio.

A iniciativa da Zona Militar da Madeira termina amanhã, 30 de Outubro, às 11h30, no Montado do Pereiro, com uma apresentação do exercício e dos módulos de intervenção.

O Plano Auxílio visa estabelecer a forma de colaboração da Zona Militar da Madeira em acções de proteção civil, designadamente em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida da população da Região, de acordo com as solicitações dos órgãos competentes, nos termos da legislação em vigor.