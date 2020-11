Percurso da Levada do Barreiro encerrado devido a desabamento do piso

O percurso pedestre recomendado que liga o Poço da Neve, nas imediações do Pico do Areeiro, à Casa do Barreiro está temporariamente encerrado devido ao desabamento de uma secção do canal e do pavimento de circulação pedestre, impedindo a circulação de pessoas.

Através de uma nota informativa, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade responsável pelos percursos recomendados da Região, dá conta de que a entidade gestora do referido percurso (PR4), a Câmara Municipal do Funchal, optou por não permitir a circulação de pessoas, de modo a zelar pela sua segurança.

Este percurso está integrado no Parque Ecológico do Funchal (PECOF) e permite percorrer a levada do Barreiro, desde a zona do emblemático Poço da Neve até à Casa do Barreiro, um dos imóveis de apoio do PECOF, nas imediações da Pedreira do Montado do Coelho.

Consequência do mau tempo que se tem feito sentir nos últimos dias, na Madeira, está também encerrado o percurso PR12 que liga a Boca da Corrida à Encumeada, através do caminho real. A ocorrência de várias derrocadas e consequente desabamento do pavimento levou à interdição deste trajecto muito procurado por turistas e locais para passeios a pé.