"A Ilha do Porto Santo está de parabéns. Após três anos de trabalho, a Ilha Dourada vai integrar a Rede Mundial de Reservas da Biosfera da UNESCO, elevando para doze o número de reservas portuguesas inscritas neste programa, onde nelas se inclui o concelho de Santana, agraciado pela UNESCO com esta distinção de 'Reserva da Biosfera', em Junho de 2011", começa por escrever o CDS em nota enviada para as redacções esta terça-feira.

Lembrando que a Rede Mundial de Reservas da Biosfera é já constituída por mais de 700 reservas, que têm implementado acções que contribuem para uma relação harmoniosa entre os seres humanos e a natureza, o CDS-PP sublinha que "é um instrumento único de cooperação internacional que estimula a partilha de conhecimentos, troca de experiências, construção de capacidades e promoção de melhores práticas". Além disso, escrevem os centristas "são também áreas protegidas, reconhecidas internacionalmente, que potenciam a manutenção da biodiversidade e o desenvolvimento sustentado", e que promovem a conservação de paisagens, os ecossistemas e espécies "actuando como plataformas de investigação, monitorização, educação e sensibilização".

A candidatura da Ilha do Porto Santo a esta rede foi ãprovada pelo Conselho Internacional de coordenação do Programa 'O Homem e a Biosfera - MAB', da UNESCO: "Aprovação esta que resulta de um trabalho que tem vindo a ser realizado em prol da conservação da paisagem e dos ecossistemas, promovendo o desenvolvimento sustentável", consideram.

"A ideia desta candidatura surgiu na Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, foi exemplarmente coordenada pela investigadora madeirense Susana Fontinha e contou com o apoio incondicional de Anabela Trindade, presidente do Comité do Programa 'O Homem e a Biosfera', com o propósito de partilhar interesses, saberes, experiências e conhecimentos, focando-se nas peculiaridades do Porto Santo, quer do seu património natural (biológico e geológico), quer do seu património cultural (material e imaterial).", destaca a nota assinada pelo deputado António Lopes da Fonseca.

O CDS reconhece que o reconhecimento do Porto Santo também se deve aos promotores da candidatura, como a Câmara Municipal do Porto Santo, ã Associação Grupo Folclore do Porto Santo, a Agência Regional da Energia e Ambiente da Madeira, a Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza: "Com a sua dedicação e competência, tornaram possível este resultado. E ainda fazemos uma menção aos porto-santenses, enaltecendo-os pelo comportamento exímio de tornarem a vida possível com aquilo que a natureza lhes deu, salvaguardando e conservando o seu património de forma exímia, fazendo com que esta consagração fosse possível".

"É de relevar que, esta conquista, para além de se refletir como um enorme desafio no futuro, é o reconhecimento do potencial do território e é, também, um chamariz em termos turísticos, atraindo quem procura o turismo em conformidade com o meio ambiente, para além da procura de uma praia com areias especiais e terapêuticas que tanto apaixona quem a visita", lê-se ainda no voto de louvor..