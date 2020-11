Navio escola britânico atracou no Porto do Funchal

Acostou ao final da tarde desta terça-feira no Porto do Funchal o ‘Pelican of London’, um navio escola (veleiro) britânico que chega à Madeira proveniente do porto de Gibraltar.

O veleiro de 45 metros de comprimento construído em 1948 esteve a navegar nos últimos quatro dias, depois de ter deixado Gibraltar na manhã da última sexta-feira, dia 30 de Novembro.

O ‘Pelican of London’ tem a bordo 46 tripulantes e vai permanecer na Madeira até ao próximo dia 7, sábado, estando previsto ‘soltar amarras’ por volta do meio-dia, para navegar até Santa Cruz de Tenerife.

Todos os tripulantes estão a ser sujeitos a um teste PCR, que deve estar a decorrer.

Segundo a APRAM, “por ser um veleiro, não se aplica a legislação destinada aos cruzeiros. Assim, de acordo com a Resolução 509 do Governo Regional da Madeira, os tripulantes podem fazer o teste à chegada”.