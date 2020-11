VIII Trail de Câmara de Lobos arranca a 21 de Novembro

O VIII Trail de Câmara de Lobos, organizado pela ACDJS - Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra e a ACRE- (Associação Cultural e Recreativa do Estreito, vai para a estrada na madrugada de 21 de Novembro.

A prova do Circuito Regional ‘Trail Madeira’ conta com três percursos diferentes: Ultra Trail (44km 3200m D+), Trail Longo (24Km 1790m D+) e Trail Curto (12Km 517m D+).

A prova mais longa percorre as cinco freguesias do concelho de Câmara de Lobos e conta com passagens pelos concelhos de São Vicente e da Ribeira Brava.

O início da prova está agendado as 06h de 21 de Outubro, com a partida do Ultra Trail (44Km) no Centro da Vila do Estreito de Câmara de Lobos, junto à Praça do Mercado Municipal. Às 08h30 sai a prova Trail Longo (24km) do Curral das Freiras e por fim às 10h30 arranca a prova Trail Curto (12km) na freguesia do Jardim da Serra, tendo todos os percursos como meta comum o Mercado Municipal do Estreito.

Até ao momento estão inscritos 350 atletas, mas as inscrições só terminam a 14 de Novembro.

Programa:

Sábado 21 de novembro de 2020

05h00 – Abertura do centro do evento – Praça do Mercado do Estreito

05h30 – Reunião com os participantes

05h30 – Entrada em zona de concentração dos participantes Ultra Trail 44 Km.

06h00 – Partida do Ultra Trail 44 km.

06h30 – Partida do transporte para a partida da prova de 24 km. (apenas os atletas que solicitarem transporte no ato da inscrição – obrigatória utilização de máscara).

08h00 – Entrada em zona de concentração dos participantes Trail Longo 24 Km.

08h30 – Partida Trail Longo 24 km, Curral das Freiras.

09h00 – Partida do transporte para a partida da prova de 12km. (apenas os atletas que solicitarem transporte no ato da inscrição – obrigatória utilização de máscara).

10h00 – Entrada em zona de concentração dos participantes do Trail Curto de 12km.

10h30 – Partida do Trail Curto de 12km, no Jardim da Serra

12h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios Trail Curto.

14h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios Trail Longo.

16h30 – Hora limite das provas.

16h30 – Cerimónia de entrega de prémios.