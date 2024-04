Miguel Arsénio procura dar 'luta' ao líder Ben Dhiman nos 115 km do MIUT

O norte-americano Ben Dhiman (ASICS) e o português Miguel Arsénio (SportHG) estão a travar, ao longo desta madrugada de sábado, a grande ‘luta’ pela vitória na prova dos 115 km do Madeira Island Ultra-Trail (MIUT), embora ainda falte mais de metade do percurso até à meta, em Machico.

Com 48.4 km já percorridos, e após passagem por quatro postos de controlo, Ben Dhiman está na liderança da classificação geral nos 115 km do MIUT.

Ben Dhiman e Miguel Arsénio, dois dos atletas de Elite nos 115 km, seguiam praticamente ‘colados’ na passagem pelo terceiro posto de controlo, nos Estanquinhos, mas com ligeira vantagem para o português, o primeiro a passar, por apenas 5 segundos. O norte-americano Jeff Mogavero (On Running) subia ao 3.º lugar, a 01:44 minutos do líder.

O madeirense Luís Fernandes, do Ludens Clube de Machico, foi o 6.º atleta a passar pelos Estanquinhos, a 12:50 minutos da liderança.

Na passagem pela Encumeada, Ben Dhiman já tinha recuperado a liderança, ficando com 59 segundos de vantagem sobre Miguel Arsénio. Com 48.4 km percorridos, o atleta norte-americano, que tal como o português também faz a estreia no MIUT, levava 05:31:00 horas de prova. O norueguês Sebastian Krogvig subiu, entretanto, ao 3.º lugar da classificação, já a 09:24 minutos da liderança.

O madeirense Luís Fernandes, do Ludens Clube de Machico, é 10.º classificado após passagem pela Encumeada. Está com 06:05:14 horas de prova, a 34:14 minutos do líder.

Martina Valmassoi na frente após passagem nos Estanquinhos

Entre as atletas femininas, na passagem pelos Estanquinhos mudança na frente da classificação. A italiana Martina Valmassoi, atleta da Salomon, passou para a liderança, com 04:26:43 horas em 32.7 km de prova. Anne-Lise Rousset (SCOTT) desceu para o 2.º lugar (04:27:54). A espanhola Maite Maiora (Team Vibram) era 3.ª classificada na passagem pelos Estanquinhos, após desistência de Fiona Porte, uma das atletas de Elite à partida.

Estado do tempo piorou ao longo do percurso

Depois do início de prova ‘seco’, em Porto Moniz, os atletas encontraram chuva, sobretudo a partir dos Estanquinhos, mas também nevoeiro e frio.

No Fanal, primeiro posto de controlo, sete atletas não tinham terminado o percurso e três tinham sido desqualificados. Depois, 28 não chegaram ao posto de controlo do Chão da Ribeira. Até aos Estanquinhos tinham desistido outros oito atletas, de acordo com as últimas informações.

Após passagem pela Encumeada, os atletas dos 115 km do MIUT seguem para o Curral das Freiras.

Prova dos 85 km começa às 7 horas em São Vicente

A prova de 85 km inicia-se às 7 horas da manhã, em São Vicente. A partir das 9 horas os atletas inscritos na prova de 60 km começam o percurso na Boaventura. Ainda no sábado, a partir das 12 horas, terá início no Monte, freguesia do Funchal, a prova de 42 km. Já este domingo, 28 de Abril, começa no Porto da Cruz, às 8 horas da manhã, a prova com a distância mais curta, 16 km.

O MIUT, que tem este ano a sua 15.ª edição, é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito mundial de trail running. A prova madeirense, mas de dimensão mundial, apresenta recorde de inscritos já que se apresentaram, nas cinco distâncias, 3.481 atletas, 2.300 dos quais estrangeiros. São 58 as nacionalidades representadas no MIUT 2024. A França, com 1.192 atletas, é o país com o maior ‘contingente’, seguindo-se Portugal (1.003).