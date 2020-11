Natal com festividades reduzidas

O Natal na Madeira será vivido com restrições, na sequência da covid-19, destacando-se o cancelamento das noites do Mercado, da corrida de São Silvestre, do circo e das diversões. Um anúncio feito pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na sequência da situação pandémica nos estabelecimentos de ensino da Região, um total de 73 alunos das escolas do Caniço (25) e da Levada (48) terão de ficar em casa nos próximos dias, anunciou a Secretaria Regional de Educação.

Também um aluno da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes testou positivo ao novo coronavírus, o que implica que uma turma de 18 anos tenha de ficar em confinamento até indicação em contrário da autoridade de saúde regional.

Entretanto, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dirigiu críticas ao Governo da República e ao primeiro-ministro António Costa, acusando-os de não apoiarem a Madeira nesta fase delicada.

Albuquerque critica Costa: “Estamos sozinhos e a fazer um esforço titânico” O presidente do Governo Regional voltou a criticar o Governo de António Costa dizendo que o seu Executivo tem feito uma “esforço titânico”, nesta fase de crise pandémica na qual afirmou que a Região não tem tido apoio do Estado: “Nós estamos sozinhos e continuarmos a apoiar neste período crítico, o sector empresarial, sobretudo os mais vulneráveis, designadamente a indústria, a restauração e o comércio”, precisou o governante

Neste dia é ainda notícia a queda de neve nos picos mais alto da Madeira, motivando a deslocação de alguns curiosos às serras 'pintadas' de branco.