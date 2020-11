Noite de Natal sem romagens, autos ou beijo ao Menino

"Este ano vamos ter de viver o Natal num contexto singular: a covid-19 impõe-nos que celebremos a festa de um modo menos exuberante".

Num comunicado remetido às redacções a Diocese estabelece as seguintes medidas em relação às celebrações de Natal:

Missas do Parto

"As Missas do Parto serão celebradas", mas com respeito pelas "distâncias de segurança sanitária" e sem "ajuntamentos" à saída, pelo que "as paróquias não irão promover os festejos que se seguem habitualmente àquelas celebrações".

Noite de Natal

"Na Noite de Natal, não se façam romagens, autos ou a 'pensação do Menino'", determina a diocese.

Proibido também fica o "habitual beijo da imagem do Menino no final da Missa", que "será substituído pelo gesto do sacerdote que ergue a imagem do Salvador, enquanto toda a comunidade, sem sair do lugar, canta um cântico e se inclina em reverência",

"Em casa, a família é convidada a reunir-se à volta do Presépio enquanto um dos seus membros faz uma oração", acrescenta a mesma nota.

Presépios paroquiais

Quanto aos presépios paroquiais, a diocese apela que "seja previsto um circuito para as eventuais visitas, sempre no respeito das distâncias e regras sanitárias que se impõem".

Passa ainda o apelo: