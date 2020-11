Bica da Cana também está pintada de branco

Para além da neve ter caído, esta quarta-feira, em sítios como o Pico Ruivo e Pico do Areeiro, também a Bica da Cana (Paul da Serra) está pintada de branco, conforme ilustram as fotos e vídeos partilhados pela leitora do DIÁRIO, Sara de Sousa.

Desde a meia-noite de hoje que a temperatura mais baixa registada na Bica da Cana foi de -0,2ºC, segundo dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).