73 alunos das escolas do Caniço e da Levada ficam em casa

De acordo com a última actualização da Secretaria Regional da Educação relativamente à situação pandémica nos estabelecimentos de ensino da Região, um total de 73 alunos das escolas do Caniço (25) e da Levada (48) terão de ficar em casa.

No caso da 'EB23 do Caniço', o aluno referenciado a 19 de Novembro como suspeito testou positivo e a turma composta por 25 alunos mantém-se em regime não presencial de aulas, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Quanto à 'EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva', em consequência do contacto próximo de três alunos com caso positivo, fora do contexto escolar, duas turmas (48 alunos) passam ao regime não presencial de aulas, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Recorde-se que ainda esta quarta-feira foi detectado um caso de covid-19 na Escola Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho. A turma composta por 18 alunos ficou confinada.