Albuquerque critica Costa: “Estamos sozinhos e a fazer um esforço titânico”

O presidente do Governo Regional voltou a criticar o Governo de António Costa dizendo que o seu Executivo tem feito uma “esforço titânico”, nesta fase de crise pandémica na qual afirmou que a Região não tem tido apoio do Estado: “Nós estamos sozinhos e continuarmos a apoiar neste período crítico, o sector empresarial, sobretudo os mais vulneráveis, designadamente a indústria, a restauração e o comércio”, precisou o governante

As palavras aconteceram durante a inauguração de um espaço de venda pneus e montagem no concelho da Ribeira Brava, um investimento de Leonardo Nascimento, um ex-emigrante radicado na Venezuela, razão para que Miguel Albuquerque e também o presidente do município elogiasse a aposta e o empreendedorismo, aliás o governante usou o exemplo do Leonardo e da Ana, para agradecer o “compromisso e o empenho de continuar o desenvolvimento do presente e do futuro da Madeira”.