Morreu Diego Armando Maradona, o 'D10S' argentino

Segundo a imprensa local, nomeadamente os diários Clarín e Ole, Maradona terá sofrido uma paragem cardiorespiratória, ele que há poucas semanas saíra de um hospital em Buenos Aires onde estivera internado precisamente para tratar de um problema de gravidade.

Médico diz que Maradona está a "recuperar muito bem" e sem sequelas neurológicas O ex-futebolista argentino Diego Maradona está a "recuperar muito bem" da cirurgia a um hematoma subdural e não ficou com qualquer sequela neurológica, afirmou hoje o médico Leopoldo Luque, que liderou a equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação.

Maradona notabilizou-se sobretudo pelo título de campeão que conquistou pelo seu país, no Mundial de futebol no México'86. Nascido a 30 de Outubro de 1960, em Lánus, teve uma carreira tão brilhante quanto polémica, mas é a sua genialidade com a bola nos pés que deixará saudades aos que o adoravam.

Este golo naquele Mundial inesquecível, o 'Mundial de Maradona', narrado pelo próprio e pelos intervenientes do lado oposto, a Inglaterra, é considerado o 'Golo do Século'.