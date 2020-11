79 empresas da Madeira já aderiram à certificação de boas práticas na gestão de riscos biológicos

O Secretário Regional de Turismo e Cultura revelou hoje, na Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo, que 79 empresas aderiram à Certificação de Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos, sendo que seis desses processos já estão concluídos, com os certificados já entregues.

Na audição requerida pelo PS “sobre o processo de certificação de boas práticas em relação à gestão de riscos biológicos”, Eduardo Jesus garantiu que entre as candidaturas estão empresas da Madeira e do Porto Santo, maioritariamente a exercer atividade nas áreas dos transporte, hotelaria e animação turística.

O governante garante que a certificação é uma forma qualificação do destino turístico inserida na estratégia promocional “Madeira Safe to Discover”.

A Madeira é o único destino do país “que optou pela certificação no âmbito dos riscos biológicos”, salientou, e “está acima da média nacional de dormidas e de passageiros”. Eduardo Jesus revelou que em outubro a Madeira teve 271 mil dormidas, com uma estada média de quatro dias e meio.

Relativamente ao ano passado, em julho a Madeira estava a perder 97% dos turistas do Reino Unido, perda que foi recuperada nos meses seguintes de agosto (-80%) e de setembro (-70%).

O Secretário de Turismo e Cultura assegurou perante os deputados que o executivo madeirense tudo está a fazer para que a Região tenha “a menor perda possível”.

No caso específico do Porto Santo, Eduardo Jesus revelou que uma empresa dinamarquesa fez uma pequena operação para o Porto Santo provar ao governo dinamarquês que era possível viajar para a ilha dourada, no entanto “as circunstâncias na origem estão a condicionar a retoma das operações”.

“No enquadramento atual conseguir uma solução alternativa é completamente impossível, nem mesmo a nível nacional”, afirmou.

Foi no mercado nacional onde se registaram as menores perdas. Em setembro, a descida foi de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado.