Trânsito com pressão nos sítios do costume

Uma terça-feira com trânsito nos principais acessos ao Funchal, com pressão a esta hora na zona do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na dos Viveiros, no final da descida da Ribeira de João Gomes e à saída do túnel da Cancela, para quem desce. Nos acessos na zona da Boa Nova, São Martinho, Santo António e Câmara de Lobos conte com alguma espera.

Quanto à via rápida, o trânsito circula dentro do habitual para esta hora do dia. Se vem em direcção ao Funchal, conte apenas com algum abrandamento na subida de Santa Rita e junto ao nó de saída para o Campo da Barca. No entanto que a situação poderá se alterar nos próximos cinco a dez minutos, com o aproximar das 8 horas.