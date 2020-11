Conheça os números desta segunda-feira na Madeira

80

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) celebra esta semana o 80.º aniversário do Mercado dos Lavradores com um programa diversificado, que se estende até quarta-feira.

8

Hoje há 8 novos casos positivos de covid-19 a reportar na Região, sendo todos de transmissão local, associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados. Há também mais 8 casos recuperados, totalizando 166 casos activos, neste momento.

35

A Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia informou esta tarde que, devido a um contacto próximo de dois alunos com um caso positivo, duas turmas (35 alunos) passam ao regime de aulas não presencial, até indicação em contrário das autoridades de saúde.

4

A 4.ª corrida dos Homens realiza-se entre os dias 9 e 30 de Novembro. A iniciativa decorre no âmbito do Novembro Azul, e é organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro em parceria com a Associação de Atletismo da RAM. Trata-se de uma corrida virtual solidária, onde cada um faz o seu percurso e a sua distância.

27

A Associação de Promoção da Madeira divulgou hoje que a 27 de Novembro, às 15 horas, será divulgado em Livestreaming, uma nova plataforma digital orientada para a promoção das principais Actividades de Natureza e Desportos ao ar livre. Trata-se de mais uma iniciativa levada a cabo pela entidade responsável pela promoção turística da Região Autónoma, no sentido de “comunicar a Madeira como um dos Destinos mais seguros do mundo e com um conjunto de actividades ao ar livre”