Ruas entupidas logo de manhã

Pouco antes das 8 horas, as ruas já começam a ficar entupidas, sobretudo nas saídas da via rápida para o Funchal e zonas circundantes. Próximo das escolas essa pressão sente-se mais e é o que já se passa nas imediações da Escola Dr. Horácio Bento Gouveia e do Hospital Dr. Nélio Mendonça, como já é habitual.

A Estrada Dr. João Gonçalves Zarco, sentido Câmara de Lobos Funchal, já está cheia de carros pouco antes da Cimentos Madeira. Mais à frente, a Estrada Monumental já sente alguma afluência, como acontece na Avenida Mário Soares, em frente ao Hospital Particular da Madeira.

Outra zona já crítica é na Rua das Virtudes, sobretudo nas redondezas da rotunda junto à Padaria Sésamo dos Barreiros. Mais abaixo, a Rua Dr. Pita também regista afluência até à rotunda que fica antes da Quinta Magnólia.

Os mapas mostram que a Avenida do Infante já está laranja também, indicando trânsito lento junto ao Hotel Savoy.

Dentro da cidade, os mapas também já começam a mudar as cores para laranja e vermelho e mostram as zonas onde a afluência de carros é maior. Por esta hora, no Campo da Barca e nas proximidades do Centro Comercial Anadia o trânsito já está praticamente parad, e a Rua 5 de Outubro e 31 de Janeiro já estão concorridas, como é costume.

Há também indicação de muitos carros na Estrada da Boa Nova mas, para já, ainda sem trânsito parado.