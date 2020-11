“Mais quatro propostas do PSD aprovadas para a Madeira, mesmo com voto contra do PS”

Sara Madruga da Costa faz um 'balanço' positivo ao segundo dia de votações na Assembleia da República, tendo em vista o Orçamento do Estado para 2021.

"Foram aprovadas mais quatro propostas do PSD para a Madeira, mesmo com voto contra do PS”, salientou a deputada madeirense.

Sobre as propostas, Sara Madruga da Costa salientou que após aprovação hoje, no Parlamento, "os encargos decorrentes da utilização de meios aéreos no combate a incêndios e de apoio à população devem ser assumidos pelo Orçamento do Estado e não pelo Orçamento Regional como tem vindo a acontecer até hoje".

Foi também aprovada a proposta que diz que "o Governo da República deve finalizar em 2021 o desenvolvimento do plano de remodelação e a construção de novas esquadras da PSP na Madeira", uma norma que diz que o Governo da República "deve assegurar no Orçamento do Estado as verbas necessárias à execução do plano de investimentos da RTP-Madeira" e uma proposta que "permite à Universidade da Madeira aceder em 2021 a fundos europeus".

A deputada diz que o PS tinha uma proposta muito semelhante a esta referente à UMa, mas "mesmo assim votou contra a do PSD".

No entender de Sara Madruga da Costa, esta atitude mostra que "o Partido socialista é sectarista e só vota naquelas que tem o símbolo do PS, em vez de colocar o interesse da Madeira, acima do interesse do partido”.