Madeira regista 8 novos casos de covid-19 todos de transmissão local

Hoje há 8 novos casos positivos a reportar, sendo todos de transmissão local, associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

A Direcção Regional de Saúde informou, no relatório diário enviado há instantes, que "três dos casos de transmissão local identificados hoje dizem respeito a crianças, com idades entre os 7 e os 9 anos, que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal, cujos planos de contingência estão activos".

Há também a assinalar mais 8 casos recuperados. A região passa a contabilizar 523 casos recuperados de covid-19.

São 166 os casos activos, dos quais 51 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 115 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 31 são não-residentes e 135 são residentes na RAM.

126 situações em estudo

Ainda de acordo com o relatório, "há 126 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24".

As autoridades estão a proceder às necessárias investigações epidemiológicas.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 27 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 135 em alojamento próprio e três pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e 1 doente na Unidade de Cuidados Intensivos.

Até à data, recorde-se, já foram registados dois óbitos associados à doença, na Região.