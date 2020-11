12 novos casos positivos na Madeira, todos de transmissão local

Há 12 novos casos positivos a reportar este sábado, pelo que a Madeira passa a contabilizar 672 casos confirmados de covid-19. Trata-se de 12 casos de transmissão local, associados, na maioria, a contactos de casos positivos anteriormente identificados. Em duas situações, os contactos estão ainda sob investigação.

A assinalar que um dos casos de transmissão local diz respeito a uma criança com idade inferior a dois anos, com ligação aos casos já identificados num infantário no concelho do Câmara de Lobos.

Hoje há mais oito casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 504 casos recuperados de covid-19 e são 166 os casos activos, dos quais 55 são casos importados identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 111 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 37 são não-residentes e 129 são residentes.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 34 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 126 em alojamento próprio e 5 pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à covid-19, sendo que um doente encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos.

Casos Confirmados Casos Activos Casos Recuperados Óbitos 672 166 504 2

No total, há 54 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, cinco provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 49 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24. As investigações epidemiológicas estão em curso.

41.505 amostras para teste processadas no continente

Relativamente aos testes de PCR efectuados a viajantes com destino à Região nos laboratórios contratualizados pelo Governo Regional no continente português, até ao dia 19 de Novembro foram processadas 41.505 amostras. No total destes testes, foram identificados 161 casos positivos que já não viajaram para a Madeira.

Já no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 108.164 colheitas para teste realizadas até às 18h30 de hoje. No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 169.823.

Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 846 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 8.080 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades.