Presumível autor do crime que estava a monte foi capturado e entregue à PJ

O presumível autor dos disparos que, esta madrugada de 21 de Novembro, provocaram uma vítima mortal no Funchal, terá sido capturado e entregue à Polícia Judiciária.

Trata-se de um homem, na casa dos 60 anos, que segundo os relatos no local terá chegado ao local do crime de carro, envolvendo-se numa acesa troca de palavras com outros dois indivíduos, que resultaria em tiroteio.

O incidente ocorreu na Rua das Hortas, à saída de um restaurante, e provocou a morte instantânea a um individuo com cerca de 40 a 50 anos, alvejado na cabeça, e um ferido numa perna que foi transportado para o hospital.

O presumível culpado terá sido capturado, por volta das 3 horas, dentro do restaurante.

