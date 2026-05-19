Samu recebe prémio e divide-o com colegas e treinador de guarda-redes

O prémio de Guarda Redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, referente ao mês de Abril, anunciado há algum tempo, foi agora entregue a Samu Silva. O guardião do Marítimo voltou a merecer a confiança dos treinadores principais da competição pela sétima vez, desta feita com 26,45% dos votos.

No momento da recepção do prémio, Samu Silva fez questão de partilhar a distinção com os companheiros de posição Alfonso Pastor e Kimiss Zavala, deixando igualmente uma palavra de reconhecimento para Fernando Monteiro, treinador de guarda-redes, sublinhando a importância do trabalho diário desenvolvido em conjunto.