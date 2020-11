GNR apreende óleos para embarcações em Câmara de Lobos

120 litros de óleos lubrificantes destinados à comercialização em oficinas de reparação de embarcações foram apreendidos pela GNR, na última quarta-feira, no concelho de Câmara de Lobos.

“No âmbito de uma operação de fiscalização, os militares detetaram a mercadoria sem que o proprietário, um homem de 47 anos, tivesse apresentado comprovativo do pagamento do imposto, conforme previsto no Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC)”, informou a GNR em comunicado.

O proprietário foi identificado e o material, no valor estimado de mil euros apreendido.

Foi elaborado um auto de contraordenação aduaneira, remetido à Alfândega do Funchal, ao qual corresponde uma coima mínima de 1.500 euros.