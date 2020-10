Teste realizado hoje pelo Presidente da República com resultado negativo

O teste para diagnóstico de infecção com o novo coronavírus realizado hoje pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, deu resultado negativo, segundo fonte da Presidência da República.

De acordo com a mesma fonte, a realização deste teste já estava prevista para hoje, antes da deslocação do Presidente da República a Bruges, na Bélgica, onde vai dar a aula inaugural do ano académico 2020/2021 do Colégio da Europa, na terça-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve há oito dias numa iniciativa com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, a quem entretanto foi diagnosticada infeção com o novo coronavírus, divulgada neste domingo.

No entanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, esclareceu hoje que esse encontro com cientistas em que ambos participaram no dia 04 de outubro, no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, aconteceu ainda "antes da fase infecciosa" do ministro e, portanto, sem risco de infeção para o Presidente da República.

Depois de ter sabido que o conselheiro de Estado António Lobo Xavier estava infetado com o vírus que provoca a doença covid-19, o Presidente da República informou ter realizado três testes de diagnóstico nos dias que se seguiram à reunião de 29 de setembro do Conselho de Estado, todos com resultado negativo.