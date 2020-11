Colégio Infante com dois casos de Covid-19 confirmados

Há mais dois casos de Covid-19 numa escola da Região. Tratam-se de dois alunos do Colégio Infante D. Henrique, no Monte, que desde a semana passada não frequentam o estabelecimento de ensino.

Ao DIÁRIO, o padre José Cancela, director do colégio, confirmou a existência destes dois casos e deu conta de que os dois alunos são familiares e frequentam anos diferentes. Uma criança está no pré-escolar e outra no 3.º ciclo. Por força desta situação, duas turmas da pré foram hoje dispensadas das actvidades lectivas, o mesmo acontecendo com a turma do aluno mais velho que está infectado com o novo coronavírus.

A mesma fonte deu conta de que este contágio terá ocorrido em contexto familiar, por contacto próximo com um familiar que veio a revelar-se positivo para Covid-19.

A escola seguiu as indicações das autoridades de saúde, tendo activado o seu plano de contingência e promovendo o confinamento profilático preventivo.