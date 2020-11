Em 2020 foram multados 161 veículos por estacionarem em lugares para deficientes

O presidente da Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Deficientes, Filipe Rebelo, reuniu esta manhã com o chefe da Esquadra de Trânsito do Funchal.

O encontro teve como objectivo abordar a questão do estacionamento abusivo nos lugares reservados a pessoas com deficiência portadoras do dístico de estacionamento.

De acordo com o chefe Marcelino, "no ano transacto foram multados cerca de 170 veículos no Funchal e cerca de 80 na restante ilha, totalizando cerca de 250". Já este este ano, "foram multados 161 veículos que estacionam indevidamente nos lugares reservados".

Face ao exposto, a Polícia de Segurança Pública deixou à Associação a garantia de que, "de modo a tentar combater estes números, serão intensificadas as fiscalizações, nomeadamente nos principais motivos destes estacionamentos abusivos que são: estacionamento sem cartão, com cartões de familiares sem a presença da pessoa com deficiência, com cartões caducados e cópias, bem como cartões de pessoas falecidas".