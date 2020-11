"Representante de António Costa na Região” espera que as coisas “corram mal"

O gabinete do secretário Regional de Economia responde às acusações feitas pelo líder do grupo parlamentar do PS em relação aos apoios facultados pelo Governo Regional no valor de 161 milhões de Euros.

Na notícia publicada hoje pelo DIÁRIO, Miguel Iglésias acusa o Governo Regional de “propaganda enganosa” ao afirmar que é falso que o Governo tenha injectado 161 milhões de euros na economia regional.

Empresa municipal deixa calote de 756 mil euros Porto Santo Verde declarada insolvente motiva troca de acusações políticas. Município remete-se ao silêncio. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Novembro.

Na resposta, o gabinete de Rui Barreto fala em “desespero socialista” e esclarece que a Linha Investe RAM Covid-19, injectou na economia 58 milhões de euros na primeira fase, estando a segunda fase em preparação, com mais de 800 candidaturas antevendo a injecção de 100 milhões de euros, verba que deverá esgotar.

Sobre a Linha Apoiar Madeira, criada para “aproveitar o quadro temporário COVID que permite apoios até 800 mil euros” para beneficiar as empresas, a secretaria de economia diz que “a seu tempo, serão anunciados os montantes injectados na economia”, garantindo “20 milhões de euros”.

O Gabinete de Rui Barreto salienta ainda que o Governo Regional reforçou o sistema de incentivos Funcionamento em 4 milhões de euros, para ajudar a pagar custos operacionais e já começou a receber candidaturas para o sistema de apoio complementar à retoma progressiva – apoio a fundo perdido – Garantir +, no valor de dois milhões de euros, que complementa a compensação retributiva paga pela Segurança Social, substituindo-se à entidade patronal no pagamento das horas não trabalhadas.

É ainda assegurado o lançamento de 2,5 milhões de euros para o sistema de apoio a fundo perdido SI Transportes, para “auxiliar a expedição de produtos transformados e a importação de matérias primas para transformação”, um apoio que, neste momento, está esgotado.

O gabinete do secretário regional confirma ainda outras medidas lançadas pelo Governo Regional, como “a abertura do Inicie +, com uma dotação orçamental de 1,2 milhões de euros, a fundo perdido, de forma a apoiar novos investimentos para micro e pequenas empresas”, decorrendo, neste momento a fase de candidaturas.

Há ainda o Programa ADAPTAR-RAM no valor de 2,5 milhões de euros em apoios para “adaptação dos estabelecimentos comerciais às novas condições de distanciamento físico e de higiene”.

No que concerne ao número de empresas apoiadas pelas linhas de apoio do Governo Regional, a Secretaria de Economia fala em mais de 3.200 empresas e acusa o “representante de António Costa na Região” de esperar que as coisas “corram mal”, por “questões partidárias”.

Acusa ainda Miguel Iglésias de não “ler jornais” e, por isso, não ter conhecimento do “sucesso do PRIME RAM na Madeira”, que permitiu “injectar 1 milhão de euros na economia, apoiando directamente a aquisição de veículos eléctricos”.

“Talvez por não entender como funciona a economia, o Dr. Iglésias não percebe que os stands que venderam veículos eléctricos, quer a particulares, quer no mercado empresarial, são empresas regionais que dão empregos na Madeira, que pagam impostos na Madeira, que criam riqueza na Madeira”, adverte a Secretaria de economia, recordando que a renovação da frota da Horários do Funchal, é um investimento que “contribui para o melhoramento do serviço prestado aos utentes da HF”.

Por fim, o gabinete de Rui Barreto sugere a Iglésias que peça ao Governo da República “maior solidariedade para com as regiões autónomas”, sendo este um “importante contributo para a Região”.