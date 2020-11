Três detidos por tráfico de droga no Funchal

Três homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 34 anos, foram detidos pela Polícia de Segurança Pública, por tráfico de droga.

As detenções ocorreram em flagrante delito, no âmbito de duas acções policiais distintas ocorridas na Rua Latino Coelho, na Zona Velha do Funchal, e no Bairro de Santo Amaro.

Os dois detidos na Zona Velha tinham na sua posse 33,71 gramas de uma substância estupefaciente designada por ‘mefedrona’, 87 euros em dinheiro, cinco telemóveis, uma balança de precisão, sendo que utilizavam uma viatura ligeira de passageiros já referenciada naquele local por esta prática, pelo que todos estes objectos foram apreendidos cautelarmente, informou a PSP em comunicado.

Já o detido nas imediações do Bairro de Santo Amaro tinha na sua posse 12 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por ‘haxixe’ que foi também apreendida pelas autoridades.

Após apresentação às autoridades judiciais foram-lhes aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência.

A PSP solicita a todos os cidadãos que informem a polícia sempre que suspeitarem ou presenciarem tais práticas criminais na via pública.