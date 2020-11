Conferência sobre política ambiental na Escola Francisco Franco

Teve ontem lugar, pelas 15h, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, uma Conferência/Sessão elucidativa subordinada a um relevante problema do mundo contemporâneo: a proteção do ambiente e a emergência climática.

No dia Mundial da Filosofia que se comemorou ontem, sendo esta uma área do conhecimento que se dedica às interrogações e inquietações mais profundas e que se move em todas as dimensões da espécie/conhecimento humana/o – "falou-se, na Escola Secundária de Francisco Franco, de assunto/problema igualmente urgente, o do nosso impacto, em termos ambientais, sobre o planeta, ou seja, a ‘responsabilidade ecológica’ de cada um de nós para que esteja assegurada a sobrevivência da própria espécie", escreve a escola em comunicado.

"Para além da COVID-19, não nos podemos esquecer que estamos em emergência climática, isto é, desde 2019 que vivemos num estado de emergência climática e é preciso ampliar os esforços de todas as nações (e cidadãos individualmente) para combatermos as alterações climáticas, de modo a evitarmos consequências catastróficas (e um sofrimento incalculável), em milhares de vidas humanas. Indiscutivelmente, as alterações climáticas estão já aí (os fenómenos ‘extremos’ são cada vez mais frequentes) e a evoluir mais depressa do que muitos cientistas esperavam e, como sabemos, para garantirmos um futuro sustentável, teremos todos de mudar a maneira como vivemos. A este propósito, no passado dia 8 de setembro de 2020, o Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os Estados devem agir já e “juntos face à ameaça climática”, que é “muito mais grave do que a pandemia (do novo coronavírus) em si”, acrescenta.

A vice-presidente e vereadora da CMF, Idalina Perestrelo, que detém os Pelouros do Ambiente, Salubridade, Espaços verdes, Conservação da natureza, Ciência, Alterações Climáticas, Eficiência Energética e Proteção Animal, falou aos alunos sobre a política ambiental da Câmara Municipal do Funchal.