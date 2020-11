Sexta-feira traz céu muito nublado e aguaceiros

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para que esta seja uma sexta-feira com o céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. Além disso, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros, que poderão ser localmente intensos.

Quanto ao vento, vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), nas zonas montanhosas até ao final da manhã e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Está ainda prevista uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

No que diz respeito ao mar, na costa norte as ondas serão de norte com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros. Já no sul, as ondas serão de sudoeste com 1 metro. A temperatura da água do mar deverá rondar os 21/22ºC.