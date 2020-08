69 alunos da RAM com 20 valores nos exames nacionais

De acordo com os dados divulgados, hoje, pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT) 69 alunos obtiveram a nota máxima de 20 valores na primeira fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2020.

Os dados avançados pela tutela colidem com os resultados anunciados, esta manhã, pela Escola Secundária Francisco Franco, que dava conta de 107 estudantes com classificação máxima nos exames.

A discrepância de resultados deve-se ao facto do estabelecimento de ensino em causa ter considerado como 'vintes' todas as classificações entre 19,5 e 20, explicou ao Diário, o vice-presidente do conselho executivo da escola, António Cristóvão Pereira.

De realçar, que além dos 'vintes' (leia-se alunos a quem o Júri Nacional de Exames atribuiu classificação de exactamente 200 pontos), 24% dos alunos que realizaram exames nacionais na Região obtiveram classificações entre os 17 e os 20 valores no exame.

No conjunto de vinte e uma disciplinas sujeitas a exame 4.171 alunos da RAM realizaram 5.902 provas.

Lista dos '20' por disciplina:

- 15 alunos em Matemática A;

- 15 alunos em Geometria Descritiva A;

- 14 alunos em Físico Química A;

- 7 alunos em Desenho A;

- 5 alunos em Inglês;

- 3 alunos em Economia A;

- 3 alunos em Espanhol iniciação;

- 2 alunos em Filosofia;

- 2 alunos em Alemão iniciação;

- 1 aluno em Biologia e Geologia;

- 1 alunos em Francês continuação;

- 1 alunos em MACS.