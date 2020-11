Simulacro de incêndio no centro comercial La Vie Funchal

Um simulacro de incêndio envolvendo as duas corporações de bombeiros do Funchal está a decorrer no centro comercial La Vie.

O exercício pretende testar a resposta dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal e Polícia de Segurança Pública em casos de necessidade de socorro nessa grande superfície comercial.

Muitos funchalenses foram surpreendidos pelo aparato gerado por este simulacro. De referir que não é a primeira vez que tal acontece a uma hora "mais tardia".