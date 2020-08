Francisco Franco com 107 ‘vintes’ nos exames nacionais

A Escola Secundária de Francisco Franco divulgou esta segunda-feira, dia 3 de Agosto, os resultados dos exames nacionais de 2020: 107 estudantes obtiveram a classificação máxima e um terço dos alunos classificação igual ou superior a 17 valores, avança o conselho executivo em comunicado de imprensa.

"Matemática A com 36 ‘vintes’, Geometria Descritiva A com 20 ‘vintes’ e Física e Química A com 18 ‘vintes’ ocupam o 'podium' das disciplinas com maior número de alunos com a mais alta classificação em exame", revela a mesma nota.

Os restantes 11 'vintes' distribuíram-se pelas disciplinas de: Biologia e Geologia; Português; Desenho A; Economia A; História A; História B; História da Cultura e das Artes; Filosofia; Alemão; Francês e Matemática B.

De realçar ainda, entre as 17 disciplinas que não registaram nota ‘vinte’: Matemática Aplicada às Ciências Sociais com seis ‘dezanoves’; Geografia A com três ‘dezanoves’ e Literatura Portuguesa cuja classificação mais alta foi um ‘dezoito’.

"As pautas com os resultados dos alunos da ‘Francisco Franco’ apresentam 491 classificações iguais ou superior a 17 valores (107 alunos com vinte valores; 106 alunos com 19 valores; 144 alunos com 18 valores e 134 alunos com 17 valores", destaca a escola.

De referir ainda que 860 obtiveram classificação superior a 14 valores (141 alunos com 16 valores; 108 com 15 valores e 120 com 14 valores), nota mínima para um estudante se poder candidatar, por exemplo, ao curso de Medicina.

Em termos percentuais, tal significa que um terço dos alunos da ‘Francisco Franco’ atingiu classificação igual ou superior a 17 valores; já 57,8 por cento dos alunos conseguiu classificação igual ou superior a 14 valores.

Na Escola Secundária de Francisco Franco realizaram-se quase 1500 exames repartidos pelas 17 disciplinas acima mencionadas.