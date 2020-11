Escola Francisco Franco debateu ‘Cidadania Europeia’

‘Cidadania Europeia - a resposta europeia à Covid-19 e as prioridades da Comissão Europeia para 2019-2024’ foi o tema do debate promovido pelo Grupo de Filosofia da escola Francisco Franco, no Funchal, que contou com a participação de Marco Teles e Patrícia Serrão, do CIED Madeira - Centro de Informação Europa Direct.

Foram apresentados os direitos dos cidadãos face às instituições da União Europeia, patentes na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, aprovada em 2000, posteriormente anexada ao Tratado de Lisboa, uma das vertentes mais desafiantes da política da União Europeia.

A iniciativa que se realizou a 5 de Novembro, destacou ainda as seis Orientações e Prioridades da Comissão Europeia para 2019-2024, anunciadas pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Julho de 2019.

1. O Pacto Ecológico Europeu (a Europa pretende ser o primeiro continente com impacto neuro no clima);

2. Uma Europa preparada para a era digital (a nova Estratégia Digital da UE que permitirá capacitar os cidadãos para uma nova geração de tecnologias);

3. Uma economia ao serviço das pessoa (a UE deseja criar um ambiente de investimento mais atrativo e um crescimento que crie empregos de qualidade, particularmente para os jovens e as pequenas empresas);

4. Uma Europa mais forte no mundo (a UE quer reforçar a sua voz no mundo, fazendo a defesa do multilateralismo);

5. Promoção do modo de vida europeu (é imperioso a Europa proteger o Estado de direito e defender a justiça e os seus valores fundamentais);

6. Novo impulso para a democracia europeia (ou seja, é chagada a hora de dar mais voz aos europeus e de proteger a nossa democracia de interferências externas, como a desinformação – fake news – e as mensagens de ódio em linha).

A Palestra foi direccionada a duas turmas do 12.º ano, uma dos Cursos Profissionais e outra do Curso de Ciências Socioeconómicas, em particular nas disciplinas de Área de Integração e Ciência Política.