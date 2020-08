78% dos alunos da RAM com 'positiva' nos exames nacionais

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT) acabou de divulgar os resultados relativos à primeira fase dos Exames Finais Nacionais Ensino Secundário de 2020. O balanço é positivo, já que 78% alunos da RAM obtiveram classificação positiva nas 21 disciplinas sujeitas a exame final nacional.

De destacar nas disciplinas com mais exames as médias positivas em Biologia e Geologia, História A, Filosofia e Físico Química A, sendo que no caso desta última tal aconteceu apenas uma vez nos últimos anos.

No conjunto das 21 disciplinas sujeitas a exame, a RAM apresenta ainda quatro disciplinas com 100% de positivas: Francês, Espanhol iniciação, Espanhol continuação e Português Língua Não Materna.

As médias das 21 disciplinas

- (550) Inglês: 14,3 valores;

- (702) Biologia e Geologia: 13,4 valores;

- (623) História A: 13,2 valores

- (715) Física e Química A: 13,0 valores;

- (635) Matemática A: 12, 9 valores;

- (714) Filosofia: 12,9 valores;

- (719) Geografia A: 12,8 valores;

- (712) Economia A: 12,2 valores;

- (708) Geometria Descritiva A: 12,4 valores;

- (639) Português: 11,5 valores;

- (835) Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 9,6 valores;

- (547) Espanhol iniciação: 17,3 valores;

- (706) Desenho A: 16,4 valores;

- (547) Espanhol continuação: 16,0 valores;

- (724) História B: 15,4 valores;

- (517) Francês continuação: 14,7 valores;

- (724) História e Cultura das Artes: 14,5 valores;

- (547) Alemão iniciação: 14,4 valores;

- (839) Português Língua Não Materna: 18,4 valores;

- (734) Literatura Portuguesa: 11,7 valores;

- (735) Matemática B: 11,0 valores.

Menos alunos e menos exames do que em 2019

De acordo com os dados da tutela, no conjunto das 21 sujeitas a exame final nacional, 4.171 alunos registaram 6.414 inscrições na 1.ª fase. Um registo de menos 482 alunos e menos 3001 exames em relação a 2019.

Foram realizadas 5.902 provas (menos 2.918 provas em relação a 2019), o que corresponde a uma média de presenças na ordem dos 92% (menos 2% em relação a 2019). A percentagem de alunos que faltaram aos exames finais nacionais foi de 8%, mais 2% em relação a 2019.

"A redução global do número de exames deve-se essencialmente ao facto de os alunos dos cursos científico-humanísticos (CCH) não serem obrigados a realizar exame das disciplinas bienais do 11.º ano e das trienais do 12.º ano para aprovação" explica a SRECT, adiantando que para estes alunos, este ano, a classificação interna final (CIF) foi a nota final da respectiva disciplina.

De referir que dos 259 alunos que realizaram a prova escrita dos Exames Nacionais das Línguas Estrangeiras (Inglês; Francês; Alemão e Espanhol), 23 faltaram à prova oral do exame destas disciplinas, não obtendo aprovação no respectivo exame.

A disciplina que registou maior número de provas realizadas foi a de Biologia e Geologia (702), com 1.200 provas, seguida das disciplinas de Português (639), com 1.153 provas realizadas, de Física e Química A (715), com 922 provas realizadas, e finalmente de Matemática A (635), com 769 provas realizadas.

No ano anterior o exame de Português (639) foi o exame com mais provas realizadas, uma vez que tanto os alunos dos Cursos Científico-Humanísticos, do ensino artístico especializado e dos cursos profissionais eram obrigados a realizar este exame caso pretendessem ingressar no ensino superior, o que deixou de acontecer desde este ano.

No processo de classificação das provas escritas estiveram envolvidos 189 docentes (menos 15 em relação a 2019).