Vírus respiratórios com rede de vigilância na Madeira

Está em funcionamento há cerca de um mês a Rede Regional de Vigilância para Vírus Respiratórios e Zooneses que tem por objectivo detectar precocemente a presença de agentes que circulam na comunidade. Esta é a notícia que faz manchete na nossa edição impressa de hoje e que pode ler na página 11. Saiba que os utentes que apresentem patologia respiratória serão testados.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para as Desertas que vêem nascer mais dois lobos-marinhos. Tal como pode ler na página 2, estas são as primeiras crias de 2020 vêm juntar-se aos 25 animais residentes na colónia.

No que respeita ao turismo, falamos da Operação charter alemão em 2021. Dois voos semanais arrancam em Fevereiro, a partir de Bremen. A operação completa tem capacidade para 10.800 turistas. Mais informações na página 3.

“Não faz sentido testar todas as crianças com ‘pingo no nariz’”. A declaração é do Presidente do Colégio de Pediatria diz que os mais novos não constituem “focos de risco” e são menos responsáveis por cadeias de contágio. As informações sobre a covid-19 são para ler nas páginas 26 e 27.

Por fim, destaque para a página 24 e para o Armador mundial que quer registar 25 empresas no Centro Internacional de Negócios.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Pode ainda acompanhar-nos em dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Pode ainda acompanhar o melhor do lifestyle em d7.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma boa sexta-feira e aproveite o fim-de-semana com o DIÁRIO de Notícias da Madeira.