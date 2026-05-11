Madeira perde 238 funcionários públicos por aposentação no primeiro semestre

Até ao final de Junho, 238 funcionários deixam os quadros dos serviços públicos na Madeira, por motivo de aposentação. Este número representa uma desaceleração das saídas, com menos 27% de aposentações do que no período homólogo do ano passado. O sector da Educação continua a liderar as saídas e o valor médio das pensões dos novos aposentados caiu 6,7%. Este é o tema que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto com maior destaque na primeira página ilustra uma notícia que anuncia um aperto na fiscalização do campismo. Autoridades prometem maior controlo nas zonas naturais durante o período estival, altura em que aumenta o número de tendas. O único parque de campismo da Madeira continua de portas fechadas.

Nesta edição fica-se também a saber que está a ser preparada uma grande obra na torre da Sé. A Diocese do Funchal quer transformar um espaço degradado numa experiência audiovisual e turística, financiada por ofertas da comunidade e visitantes.

Há ainda o alerta de que o folclore regional está em risco. Quem o diz é Danilo Fernandes, que defende uma mudança de mentalidades e maior ligação às escolas, para evitar o desaparecimento gradual das danças populares.

Por fim, há a notícia de mais espólios que chegam ao Arquivo. A Ordem dos Engenheiros doou à Região obras das bibliotecas de Jaime Ornelas Camacho e João Pestana, até agora de acesso restrito.

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