Autarquia do Funchal cria 'Viveiro de Lojas' para incentivar à abertura de novos negócios

A Câmara Municipal do Funchal tem no terreno um novo projecto, intitulado 'Viveiro de Lojas' do Funchal. Trata-se de uma incubadora para novas marcas e um ensaio aos novos negócios permitindo testarem os seus produtos durante um período sem os custos inerentes à abertura de um espaço próprio.

O Presidente Miguel Silva Gouveia e o vereador que tutela as Obras Públicas na autarquia, Rúben Abreu, visitaram as obras que estarão concluídas no próximo mês de Setembro.

Viveiro de Lojas surge no âmbito da rede de parcerias Abre Portas, constituída em 2018 pelo município, no seguimento da estratégia Programa de Revitalização de Comércio e Serviços. O que se pretende de facto é que após a incubação dos seis meses os empreendedores, a sós ou em parceria, abram as portas dos seus negócios. No nosso entender é uma oportunidade única para um investidor que está a começar, ter um espaço, sem as despesas e os riscos associados a ser recém-chegado ao mercado concorrencial, de testar, de dar a conhecer e chegar à conclusão se o seu produto é adequado ao mercado e se o seu negócio é viável” disse o Presidente.

'Viveiro de Lojas' visa proporcionar a projectos empresariais, com potencial de crescimento, um local temporário para teste e comercialização de produtos. Tem como objectivo fomentar o tecido empresarial do concelho, bem como diversificar os modelos de gestão de projectos empresariais, através de serviços de apoio ao ciclo de vida do produto, nomeadamente na fase de introdução do produto no mercado.