Dois municípios da Madeira com rendimentos superiores à média em 2018

Um quinto dos municípios registaram valores medianos do rendimento superiores à referência nacional durante 2018, fixada nos 9.067 euros, destacando-se Oeiras com o valor mais elevado do país (13.527 euros), revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as estatísticas do rendimento ao nível local, com indicadores de 2018 sobre o rendimento bruto declarado no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), 63 dos 308 municípios portugueses apresentaram valores medianos do rendimento superiores à referência nacional, com "31 municípios com valores acima de 10.000 euros por sujeito passivo, mais 16 do que em 2017".

"Com valores acima de 11.000 euros destacavam-se, em 2018, os municípios de Oeiras (13.527 euros), Lisboa (11.499 euros), Cascais (11.488 euros), Alcochete (11.147 euros) e Entroncamento (11.061 euros)", revelou o INE.

A fixação do valor mediano registado em 2018 do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo em 9.067 euros representa "um aumento de 4,4% face ao ano anterior".

De acordo com os dados do INE, com rendimentos medianos mais elevados, superiores à referência nacional, estão os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML), 18 no Centro, 13 no Alentejo, seis no Norte, cinco na Região Autónoma dos Açores, dois na Região Autónoma da Madeira e um no Algarve.

"Por outro lado, em 55 municípios, sobretudo localizados na região Norte, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo não atingia 7.500 euros", indicou o INE.

Por sub-regiões, a AML (10.750 euros), a região de Leiria (9.285 euros), a região de Coimbra (9.231 euros), o Alentejo Central (9.194 euros) e a região de Aveiro (9.159 euros) foram as que registaram rendimentos medianos mais elevados.

"Por outro lado, as sub-regiões do Alto Tâmega (7.065 euros), do Tâmega e Sousa (7.410 euros) e do Douro (7.644 euros) apresentaram os rendimentos medianos mais baixos, inferiores a 8.000 euros por sujeito passivo", de acordo com a análise estatística.

Produzidas pelo INE, as estatísticas do rendimento ao nível local em Portugal resultam da análise dos valores do rendimento bruto declarado, do IRS liquidado e da variável derivada do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado, por agregado fiscal e sujeito passivo, com base em dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos à nota de liquidação do IRS.

