Céu cinzento e ameaça de aguaceiros nesta segunda-feira na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, na Madeira, períodos de céu muito nublado, aguaceiros, vento fraco a moderado (10 a 30 km/hora) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 14 e os 21 graus na ilha da Madeira e entre os 14 e os 20 graus na ilha do Porto Santo.
Para a área do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em geral fracos, e vento em geral fraco (até 20 km/hora) do quadrante oeste.
Quanto ao estado do mar, na Costa Norte teremos ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura e na Costa Sul ondas de oeste com 1 a 2 metros de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.