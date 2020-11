Investimento da área das tecnologias como instrumento fundamental para o desenvolvimento

O vice-presidente do Governo Regional ressalvou a importância que a área da informática tem vindo a alcançar e qual o investimento que o Governo Regional tem feito, nos últimos anos, para potenciar o desenvolvimento digital. Pedro Calado visitou, esta quinta-feira, as novas instalações da recém-criada Direcção Regional de Informática, onde decorreu o exercício nacional de segurança e defesa na internet CIBER PERSEU.

De acordo com o governante, apesar da pandemia provocada pela covid-19 ter acelerado esta transformação e justificado novos métodos de trabalho, o executivo regional "tem vindo a preparar-se há algum tempo, realizando um grande investimento nesta área das tecnologias e da transição digital, considerada como um dos instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento no Plano de Resiliência e Recuperação do país e em alinhamento com políticas públicas de investimento da União Europeia no novo quadro de programação 2021-2027".

Pedro Calado explicou que este investimento insere-se numa "estratégia de maior eficácia governativa que, tendo em conta as oportunidades que são criadas pelas novas tecnologias digitais, bem como as boas práticas e a experiência adquirida, visa ganhos de eficiência no que diz respeito à modernização e desburocratização do funcionamento da Administração Pública, de forma à prestação de melhores serviços aos cidadãos e às empresas".

Esta aposta é incrementada pelos novos desafios e necessidades consequentes da crise pandémica, que trouxe consigo um grande aumento de ciberataques, que exigem novas regras e procedimentos do ponto de vista da cibersegurança e da ciberdefesa, bem como da arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação relativos a dados pessoais.

É por esse motivo que "os nossos dados pessoais tornaram-se um bem extremamente valioso, mas a utilização abusiva e a profusão de acontecimentos de perda de informação sensível, com particular incidência para os dados da saúde e da educação, impõem a aplicação de regras firmes que garantam a proteção de dados pessoais e a segurança da informação".

Nesse sentido, a Região voltou a renovar a sua participação no exercício nacional “Ciber Perseu”, que decorreu de 16 a 19 de Novembro. Esta é uma iniciativa do Exército Português que pretende treinar e avaliar a capacidade de resposta da sociedade, face à ocorrência de ciberataques de âmbito nacional e internacional, que podem escalar para uma crise no ciberespaço.

Na edição deste ano participaram a Vice-Presidência, através da DRI, o SESARAM, o IASAÚDE, o Serviço Regional de Proteção Civil, a Empresa de Eletricidade da Madeira, o Instituto de Emprego e, do sector privado, a Companhia Logística de Combustíveis da Madeira.