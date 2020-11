Nova suspeita de Covid-19 na Escola Gonçalves Zarco

Há um novo caso suspeito de Covid-19 na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. A confirmação foi dada do DIÁRIO por fonte do Conselho Executivo daquele estabelecimento de ensino do concelho do Funchal.

De acordo com a informação apurada, um familiar próximo de um alunos realizou o teste de diagnóstico à Covid-19, na manhã desta terça-feira, tendo o resultado sido inconclusivo, adiantou a mesma fonte.

"Face ao sucedido, de imediato a escola acionou o seu plano de contingência e entrou em contato com a linha SRS – 24 Madeira, acatando com as orientações prestadas", referem o responsáveis pela escola, em nota de esclarecimento.

Na sequência desta situação, todos os encarregados de educação da turma em questão foram contatados pela escola, de modo a que fossem buscar os seus educandos, que aguardarão no domicilio, pelas indicações dos serviços de saúde, nomeadamente quanto à necessidade eventual de realização de teste. Tal determinação foi alargada aos docentes da turma.