Sismo de 2.7 a Noroeste do Porto Moniz

Um sismo de magnitude 2.7 na Escala de Richter foi registado ontem a Noroeste do Porto Moniz, eram 16h20. O abalo teve origem no mar, a 75 quilómetros de profundidade.

Este é o terceiro sismo registado este mês na Região e o mais forte dos três. Foi registado um no passado dia 8 junto à Sé, a 4 quilómetros de profundidade, mas com intensidade de 1.6. O anterior foi no dia 6, na zona conhecida como Madeira Tore e atingiu os 2.5, mas a 76 quilómetros de profundidade no mar.